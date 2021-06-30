В ЦБ заявили, что банки могут развивать экосистемы за счет акционеров

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе заявила, что регулятор не хочет банкам запрещать инвестировать в экосистемы. Однако развивать экосистемы банки должны не за счет вкладчиков, а за счет акционеров.
Экосистемный бизнес банки могут развивать, но за счет акционеров, а не за счет вкладчиков и кредиторов, — сказала Набиуллина.
Ранее мы писали, что Банк России раскрыл планы по усилению регулирования банков, которые хотят развивать собственные экосистемы и платформы нефинансовых услуг.
Видео: YouTube / Банк России
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