В ЦБ заявили, что банки могут развивать экосистемы за счет акционеров

Регулятор не хочет ограничивать развитие рынка.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе заявила, что регулятор не хочет банкам запрещать инвестировать в экосистемы. Однако развивать экосистемы банки должны не за счет вкладчиков, а за счет акционеров.

Экосистемный бизнес банки могут развивать, но за счет акционеров, а не за счет вкладчиков и кредиторов, — сказала Набиуллина.

Ранее мы писали, что Банк России раскрыл планы по усилению регулирования банков, которые хотят развивать собственные экосистемы и платформы нефинансовых услуг.

Видео: YouTube / Банк России