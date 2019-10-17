В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

Центробанк надеется блокировать активы реальных, а не номинальных владельцев.

ЦБ намерен блокировать имущество реальных собственников финансовых организаций. Об этом сообщили в ТАСС. По сведениям агентства, будет разработан механизм, который позволит контролировать деньги и имущество компаний еще до решения суда.

Сейчас регулятор предлагает выбрать между несколькими вариантами блокировки. Первый касается судебного, а второй - административного порядка. В последнем случае представители закона будут действовать по типу налоговиков. Эффективность системы будет заключаться в том, что банк будет блокировать счета реального, а не номинального владельца. Определять "цель" Центробанк будет самостоятельно, предоставив лицам право оспаривать процесс.

Напомним, что сейчас к ответственности привлекаются бенефициары финансовых компаний. Они возмещают ущерб от деятельности организации уже после начала процедуры санации или отзыва лицензии. Однако до этого момента физлица успевают вывести деньги со счетов и активов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ выпустил памятную монету к саммиту "Россия-Африка".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop