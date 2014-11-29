В ЦБ рассказали о предельном количестве карт на человека в одном банке

Отмечается, что для введения ограничений на предельное количество карт во всех банках необходимы статистические данные.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала о предельном количестве карт на человека в одном банке. Об этом она сообщили на полях форума "Финополис 2025".

По словам Бакиной, предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти. Она сослалась на статистику, согласно которой 98% людей имеют до пяти карт в одном учреждении. Бакина добавила, что для введения ограничений на предельное количество карт во всех банках необходимы статистические данные.

Ранее Набиуллина заявила, что доля безналичных платежей в России превысила 87%.

