Набиуллина: доля безналичных платежей в России превысила 87%

Доля безналичных платежей в России превысила 87%. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках выступления на "Финополисе-2025".

По ее словам, это очень высокий показатель. Набиуллина подчеркнула, по безналичным платежам Россия входит в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками.

Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре. Это говорящая сама за себя цифра.



Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Фото: ВКонтакте / Банк России