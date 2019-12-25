  1. Главная
Набиуллина: доля безналичных платежей в России превысила 87%
Сегодня, 11:15
По ее словам, Россия входит в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками.

Доля безналичных платежей в России превысила 87%. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках выступления на "Финополисе-2025".

По ее словам, это очень высокий показатель. Набиуллина подчеркнула, по безналичным платежам Россия входит в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками.

Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре. Это говорящая сама за себя цифра.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Ранее мы сообщали, что ЦБ одобрил новый дизайн 1000-рублевой банкноты.

Фото: ВКонтакте / Банк России

