В ЦБ предупредили о серьезном вызове со стороны мошенников

Злоумышленники продолжают использовать методы социальной инженерии.

В Центробанке предупредили о серьезном вызове со стороны мошенников. С заявлением выступил заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв в беседе с агентством "РИА Новости".

По его словам, злоумышленники пытаются обойти те меры, которые вводит регулятор для борьбы с мошенничеством. В частности, они всё меньше пользуются способом обмана через платёжные системы, а пытаются убедить клиента снять деньги со счёта и перевести их через банкомат другого банка или терминал. Так банк пользователя сможет отследить лишь снятие и отправку денег — однако адресата не отследит.

И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки. Артём Сычёв, заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России

По его словам, злоумышленники продолжают использовать методы социальной инженерии, несмотря на растущую финансовую грамотность россиян.

Ранее мы писали, что Центробанк начнет публиковать траекторию ключевой ставки в апреле.

Фото: pixabay.com