ЦБ начнет публиковать траекторию ключевой ставки в апреле

Регулятор будет основываться на расчетах и моделях сценарных условий.

Центробанк России начнет публиковать траекторию ключевой ставки в апреле. Об этом на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров ЦБ рассказала Эльвира Набиуллина.

Мы собираемся начать публиковать траекторию ставки в апреле по итогам следующего опорного заседания, и, действительно, этот прогноз будет включать видение совета директоров по прогнозной траектории ключевой ставки Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Она уточнила, что траектория, одобренная российским регулятором, будет отражать весь спектр модельных расчетов и сценарных условий. Эти вопросы поднимались в рамках обсуждений на совете директоров.

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