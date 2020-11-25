В ЦБ предложили сделать постоянной услугу кредитных каникул

Считается, что поддержка такой инициативы на законодательном уровне была бы очень востребована.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на конференции АБР заявил, что ЦБ предлагает сделать постоянной услугу кредитных каникул для россиян. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мамута, это поможет человеку получить гарантированное право на передышку. Сейчас, сказал он, человек не всегда может рассчитывать на это, потому что одни кредиторы идут на встречу, а друие этого не делают.

Мамут считает, что поддержка на законодательном уровне данной инициативы была бы очень востребована. В настоящий момент имеют право на кредитные каникулы ипотечные заемщики, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Ранее мы писали, что к середине января в Петербурге планируется привить 80% жителей.

Фото: pixabay