К середине января в Петербурге планируется привить 80% жителей

Город постепенно приближается к коллективному иммунитету.

Петербург приближается к коллективному иммунитету от коронавируса. Ожидается, что к середине января в городе будет привито 80% жителей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".

По нормативам Минздрава, в Петербурге должны быть привиты 3,5 млн человек, это 80% населения города. Сегодня вакцинировались 67%.

По словам Беглова, в Петербурге удалось увеличить объемы вакцинации, открыть новые пункты и увеличить мощность существующих. Сегодня в городе работают 177 пунктов на базе медицинских организаций и 49 мобильных прививочных пунктов. По данным городской администрации, полный курс вакцинации в городе завершили более 2,1 млн человек.

Всю прошлую неделю прививались более 30 тысяч человек в день, в прошлую пятницу мы поставили рекорд – 39 тысяч человек. Рассказал Беглов

Ранее мы писали, что введение QR-кодов в петербургских кафе и магазинах перенесли на 27 декабря.

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