В ЦБ посчитали потери россиян от действий кибермошенников

Число мошеннических операций выросло на 40%.

В первом квартале этого года потери россиян от действий кибермошенников составили 2,9 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году, сообщает Центробанк.

При этом на 40% выросло число мошеннических операций по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Их количество превысило 237 тысяч.

Однако доля социальной инженерии по всем операциям снизилась с 64% до 56,2%.

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