В ЦБ оценили возможность легализации биткоина

В Сальвадоре биткоин стал легальным платежным средством.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе дискуссии на Cyber Polygon считает, что вряд ли крупные экономики станут легализовывать биткоин, потому что это создает определенные риски для финансовой стабильности.

Я не думаю, что какая-то крупная экономика пойдет по этому пути, потому что это серьезные риски для финансовой стабильности, - сказал он.

По словам Заботкна, в ЦБ криптовалюты считают так называемым денежным суррогатом. Он напомнил, что в России единственным легальным инструментом платежа является рубль.

Напомним, что в Сальвадоре приняли закон, который позволяет использовать биткоин в качестве легального платежного средства в стране. Так, оплатить биткоином можно даже налоги и ЖКХ.

Фото: cbr.ru