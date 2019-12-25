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Сальвадор узаконил биткоин в качестве платежного средства
Сегодня, 11:37
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Сальвадор узаконил биткоин в качестве платежного средства

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Оплатить можно будет даже налоги.

Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, который позволяет использовать биткоин в качестве легального платежного средства в стране.

На сайте законодательного органа сообщается, что за принятие этого закона проголосовали 62 депутата из 84. В результате Сальвадор стал первой страной в мире, которая легализовала биткоин как платежное средство.

В стране биткоин будет использоваться наряду с американским долларом. Отмечается, что теперь биткоинами может будет оплатить также все налоги.

По сообщениям СМИ, в силу закон должен будет вступить через три месяце после публикации в официальном вестнике страны.

Фото: pixabay 

Теги: биткоин, сальвадор легализовал биткоин
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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