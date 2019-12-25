Аналитик Голубовский объяснил, почему цена на биткоин продолжает расти

По словам эксперта, высокая цена выгодна тем, кто раскручивает криптовалюту.

Аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский объяснил, почему цена на биткоин продолжает расти. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, высокая цена выгодна тем, кто раскручивает криптовалюту. Он подчеркнул, что рост обусловлен популярностью биткоина. Также Голубовский отметил, что кептически относится к биткоину, поскольку его стоимость ничем не подкрепляется.

Ранее политолог Рубаев заявил, что Путин и Трамп нацелены на диалог и изменение мира.

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