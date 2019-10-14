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Политолог Рубаев заявил, что Путин и Трамп нацелены на диалог и изменение мира
Сегодня, 9:43
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Политолог Рубаев заявил, что Путин и Трамп нацелены на диалог и изменение мира

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По словам эксперта, между Москвой и Вашингтоном будут более конструктивные отношения.

Политолог Аслан Рубаев заявил, что президент РФ Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп нацелены на диалог и изменение мира. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, когда Трамп займет место в Белом доме, между Москвой и Вашингтоном будут более конструктивные отношения. Рубаев отметил, что стороны могут выйти на более-менее адекватное урегулирование украинского конфликта. Также эксперт напомнил, что взаимоотношения Путина с Трампом всегда были нормальными.

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Фото: pxhere.com

Теги: владимир путин, дональд трамп, мнение эксперта, президент россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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