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Экономист Кульбака назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре
Сегодня, 15:16
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Экономист Кульбака назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре

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По словам эксперта, варианты, куда лучше вкладывать деньги, зависят от того, сколько у человека средств.

Экономист Николай Кульбака назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевую ставку поднимут до 23%. По его словам, нет гарантий, что Центробанк остановится на этом показателе. Кульбака отметил, что варианты, куда лучше вкладывать деньги, зависят от того, сколько у человека средств.

Ранее синоптик Шувалов заявил, что погода в Москве на неделе будет облачной.

Фото: Piter.tv

Теги: вклады, ключевая ставка, мнение эксперта, финансы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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