Экономист Кульбака назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре

По словам эксперта, варианты, куда лучше вкладывать деньги, зависят от того, сколько у человека средств.

Экономист Николай Кульбака назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевую ставку поднимут до 23%. По его словам, нет гарантий, что Центробанк остановится на этом показателе. Кульбака отметил, что варианты, куда лучше вкладывать деньги, зависят от того, сколько у человека средств.

Ранее синоптик Шувалов заявил, что погода в Москве на неделе будет облачной.

Фото: Piter.tv