Синоптик Шувалов заявил, что погода в Москве на неделе будет облачной

По его словам, температура в течение всей недели будет колебаться в районе нуля градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что погода в Москве на неделе будет облачной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, с 11 ноября погода вернется в серый облачный формат после теплых выходных. Шувалов отметил, что температура в течение всей недели будет колебаться в районе нуля градусов. Также синоптик добавил, что значительные осадки в виде мокрого снега накроют столицу не раньше пятницы, 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что поврежденную взрывом газа многоэтажку в Пятигорске сняли на видео.

Фото: Piter.tv