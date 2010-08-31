Взрывная волна выбила балкон и уличные стены в двух помещениях.

Поврежденную взрывом газа многоэтажку в Пятигорске сняли на видео. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал "360".

Инцидент произошел 9 ноября. Взрыв газа в девятиэтажном доме повредил 22 квартиры в двух подъездах. В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что очаг взрыва находился на четвертом этаже. Взрывная волна выбила балкон и уличные стены в двух помещениях. Кроме того, пострадавшее от огня помещение выгорело.

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Видео: 360.ru