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Поврежденную взрывом газа многоэтажку в Пятигорске сняли на видео

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Взрывная волна выбила балкон и уличные стены в двух помещениях.

Поврежденную взрывом газа многоэтажку в Пятигорске сняли на видео. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал "360".

Инцидент произошел 9 ноября. Взрыв газа в девятиэтажном доме повредил 22 квартиры в двух подъездах. В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что очаг взрыва находился на четвертом этаже. Взрывная волна выбила балкон и уличные стены в двух помещениях. Кроме того, пострадавшее от огня помещение выгорело.

Ранее адвокат Сикач заявил, что репатрианты смогут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке.

Видео: 360.ru

Теги: взрыв газа, дом, пятигорск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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