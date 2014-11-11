Адвокат Сикач заявил, что репатрианты смогут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке

По словам эксперта, недавние поправки в закон полезны прежде всего русскоговорящим жителям стран СНГ.

Адвокат филиала Приморской краевой коллегии адвокатов Максим Сикач заявил, что репатрианты смогут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, репатрианты могут въехать в любой регион и получить ВНЖ в упрощенном порядке сразу. Он подчеркнул, что при этом такая категория людей не получит подъемные и другие выплаты, кроме возмещения мелких затрат. Сикач добавил, что недавние поправки в закон полезны прежде всего русскоговорящим жителям стран СНГ. При этом адвокат считает, что нововведение не спровоцирует ажиотаж и массовую миграцию.

Ранее эксперт рассказал, кто возглавит Демпартию США после провала Харрис.

Фото: Piter.tv