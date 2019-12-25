В ЦБ назвали некоторым преувеличением разговоры о гиперинфляции

При этом на стройматериалы цены выросли на десятки процентов.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что разговоры о гиперинфляции несколько преувеличены.

"Я просто хочу подчеркнуть, что инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - некоторое преувеличение", - сказал он, выступая в Госдуме.

По его словам, рост цен на стройматериалы составил "десятки процентов". И такая ситуация, подчеркнул Алексей Заботкин, происходит во всем мире, не только в России.

"И это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года. Скорее всего, это временный всплеск, который будет сходить на нет по мере возвращения к более устойчивому равновесию", - сказал зампред ЦБ.

Ранее галва ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России надо постепенно сворачивать антикризисные меры, потому что существуют риски пузырей на рынке кредитования.

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