Набиуллина заявила, что антикризисные меры необходимо постепенно сворачивать

Большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что в России необходимо постепенно сворачивать антикризисные меры, так как существуют риски пузырей на рынке кредитования.

"Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке", - сказала глава регулятора.

Как ранее заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, регулятор фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян. Причем в некоторых сегментах рынка, по ее словам, возникли пузыри.

В конце марта стало известно, что на макроуровне показатель долговой нагрузки россиян вырос до 11,7% в начале года. В начале января 2021 года ПДН по ипотеке составил 1,9%, а по остальным кредитам – 9,8%.

По словам Эльвиры Набиуллиной, после кредитных каникул большинство заемщиков вернулись к графику платежей.

Фото: cbr.ru