В ЦБ назвали инфляцию важнейшим якорем в экономике

Эльвира Набиуллина оценила экономические показатели в стране.

Низкая и предсказуемая инфляция является важнейшим якорем в экономической системе России, так как речь идет о залоге уверенности граждан и бизнеса. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента РФ с делала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Мы абсолютно убеждены, что инфляция - это важнейший якорь в экономике, низкая и предсказуемая инфляция - это залог уверенности граждан и бизнеса в завтрашнем дне и их готовности инвестировать в нашу экономику, нашу страну. Это вопрос реальных доходов населения, доходов, которые "не съедаются" инфляцией. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

С учетом проводимой денежно-кредитной политики согласно прогнозам государственного финансового регулятора, инфляция внутри страны составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к целевому показателю в четыре процента в 2024 году.

ЦБ рассматривает вариант выкупа заблокированных активов на средства со счетов типа "С".

Фото и видео: Совет Федерации