ЦБ рассматривает вариант выкупа заблокированных активов на средства со счетов типа "С"

Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с расчетами типа "С".

Центробанк России прорабатывает вариант выкупа заблокированных финансовых и имущественных активов отечественных инвесторов за счет тех средств, которые лежат на счетах типа "С". Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Мы рассматриваем варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос, в том числе чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа "С". Этот вариант сейчас мы прорабатываем. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В настоящее время государственному регулятору известно лишь о единичных случаях выдачи разрешений и отказов частным вкладчикам в разморозке их активов, а ЦБ РФ пока не видит тенденции к общей разблокировке.

Набиуллина заявила, что экономика РФ имеет возможности для устойчивого развития.

Фото и видео: Совет Федерации