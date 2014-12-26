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ЦБ рассматривает вариант выкупа заблокированных активов на средства со счетов типа "С"

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Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с расчетами типа "С".

Центробанк России прорабатывает вариант выкупа заблокированных финансовых и имущественных активов отечественных инвесторов за счет тех средств, которые лежат на счетах типа "С". Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Мы рассматриваем варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос, в том числе чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа "С". Этот вариант сейчас мы прорабатываем.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В настоящее время государственному регулятору известно лишь о единичных случаях выдачи разрешений и отказов частным вкладчикам в разморозке их активов, а ЦБ РФ пока не видит тенденции к общей разблокировке. 

Набиуллина заявила, что экономика РФ имеет возможности для устойчивого развития.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: заморозка активов, инвестиции, совет федерации, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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