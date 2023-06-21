Набиуллина заявила, что экономика РФ имеет возможности для устойчивого развития

Глава ЦБ РФ оценила возможности России в условиях санкций.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила законодателям из Совета Федерации о том, что отечественная экономическая система имеет возможности для своего устойчивого развития. Такое мнение глава государственного финансового регулятора огласила на правительственном часе пленарного заседания, проводимого в верхней палате парламента. Гостья уточнила, что возможностями экономика страны обладает несмотря на внешние трудности.

В завершение я хотела бы отметить, что у нашей экономики, несмотря на внешние трудности, несмотря на очень масштабные внутренние задачи, есть возможности для устойчивого развития. И финансовый сектор должен сыграть здесь большую роль. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина назвала долгосрочные вложения при "коротких" депозитах причиной кризиса в США.

Фото и видео: Совет Федерации