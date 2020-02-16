В ЦБ РФ назвали, сколько телефонные мошенники крадут у россиян

Замдиректора департамента ЦБ РФ по инфобезопасности рассказал "Российской газете" о поведении мошенников и их жертв.

В среднем телефонные мошенники крадут у россиян порядка 10-15 тысяч рублей, заявил "РГ" Артем Сычев – замдиректора департамента ЦБ РФ по инфобезопасности. Жертвами телефонных аферистов, часто представляющихся службами банков и так крадущих средства со счетов, становится платежеспособное население в возрасте от 28 до 55 лет.

Как считает эксперт, именно эта возрастная категория способна расставаться со своими деньгами, не задумываясь о последствиях. Эта возрастная группа уязвима – она доверчиво относится к технологиям и своему окружению.

Ранее мы сообщали о том, что мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт. Они продолжают звонить клиентам, представляться сотрудниками банка и сообщать о подозрительной транзакции. Нововведением стало то, что теперь клиентам предлагают приехать в отделение для закрытия счета.