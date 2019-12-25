В Бурятии в ДТП погиб депутат Парламента республики

Мужчина не справился с управлением на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян.

В ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков.

Издание infpol сообщает, что накануне днем, 19 июля, на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, не доехав 50 километров до баргузинского села Ярикто, в ДТП погиб депутат Народного Хурала Александр Лоншаков.

По предварительным данным, 49-летний мужчина не справился с управлением и его автомобиль перевернулся. От полученных травм Лоншаков скончался на месте.

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Фото: УГИБДД по Бурятии