В Бурятии трехлетнюю девочку в -15 оставили на ночь на улице

В Бурятии пьяный дед оставил 3-летнюю внучку на ночь на улице.
МВД России по Республике Бурятии сообщае5т, что на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ возле садового сообщества 43-летний мужчина увидел замерзшую маленькую девочку 3 лет. С сильным переохлаждением малышку доставили в больницу, где ей оказывается помощь.
Как удалось выяснить, девочку забыл на улице в -15 43-летний дедушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".
Сегодня ранее: В Саратовской области дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Фото: Piter.TV
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