В Бурятии трехлетнюю девочку в -15 оставили на ночь на улице

За девочкой присматривал ее дедушка. Мужчина напился и забыл ребенка на улице.

В Бурятии пьяный дед оставил 3-летнюю внучку на ночь на улице.

МВД России по Республике Бурятии сообщае5т, что на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ возле садового сообщества 43-летний мужчина увидел замерзшую маленькую девочку 3 лет. С сильным переохлаждением малышку доставили в больницу, где ей оказывается помощь.

Как удалось выяснить, девочку забыл на улице в -15 43-летний дедушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".

Сегодня ранее: В Саратовской области дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.

Фото: Piter.TV