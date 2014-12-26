  1. Главная
Сегодня, 9:57
В Бурятии образовалась гигантская пробка из-за непогоды

Заторы зарегистрированы на участке с 100-го до 184-го км.

В Бурятии на федеральной трассе "Байкал" образовалась гигантская пробка из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал".

По данным ведомства, на федеральной трассе Р-258 уже третьи сутки наблюдаются морозы до 30 градусов. На медленное движение по трассе также влияют сильный снегопад и ветер. Заторы зарегистрированы на участке с 100-го до 184-го км

Также, по данным дорожных служб региона, пробки вызваны грубыми нарушениями правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей. Отмечается, что некоторые водители выезжают на встречную полосу движения. Из-за этого спецтехника не может очистить и обработать дорожное покрытие от снега. Подрядные организации организовали круглосуточную работу. Кроме того, на местах дежурят экипажи Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что в Ингушетии оштрафовали компанию на 800 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: бурятия, непогода, пробка, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

