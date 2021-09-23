В Бурятии нашли пропавшую группу волонтеров-поисковиков

Пятеро мужчин отправились на поиски пропавшего рыбака 15 сентября.

В Бурятии нашли группу из пяти добровольцев, которые в середине сентября отправились на поиски пропавшего в районе Байкала рыбака и пропали. Об этом сообщается на официальной странице Байкальского поисково-спасательного отряд МЧС РФ в Instagram.

Отмечается, что состояние всех волонтеров удовлетворительное. Их поиски осуществлялись на протяжении нескольких дней. После нахождения их вывезли вертолетом в населенный пункт Выдрино.

Сегодня в помощь наземной группировке в Кабанский район Республики Бурятия был направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту, с которого в районе реки Ара-Буректай были найдены пропавшие добровольцы. из сообщения Байкальского поисково-спасательного отряд МЧС РФ

Добровольцы отправились искать рыбака, который пропал 9 сентября. Группа была собрана родственниками пропавшего мужчины. Мужчины отправились в путь 15 сентября и должны были выйти на связь 20 сентября, однако этого не произошло. Было принято решение отправить на поиски пропавших волонтеров сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщали, что при крушении Ан-26 в Хабаровском крае погиб весь экипаж.

Видео: Instagram/baikalpso