В Бурятии нашли пропавшую группу волонтеров-поисковиков

В Бурятии нашли группу из пяти добровольцев, которые в середине сентября отправились на поиски пропавшего в районе Байкала рыбака и пропали. Об этом сообщается на официальной странице Байкальского поисково-спасательного отряд МЧС РФ в Instagram.
Отмечается, что состояние всех волонтеров удовлетворительное. Их поиски осуществлялись на протяжении нескольких дней. После нахождения их вывезли вертолетом в населенный пункт Выдрино.
Сегодня в помощь наземной группировке в Кабанский район Республики Бурятия был направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту, с которого в районе реки Ара-Буректай были найдены пропавшие добровольцы.
из сообщения Байкальского поисково-спасательного отряд МЧС РФ
Добровольцы отправились искать рыбака, который пропал 9 сентября. Группа была собрана родственниками пропавшего мужчины. Мужчины отправились в путь 15 сентября и должны были выйти на связь 20 сентября, однако этого не произошло. Было принято решение отправить на поиски пропавших волонтеров сотрудников МЧС.
Ранее мы сообщали, что при крушении Ан-26 в Хабаровском крае погиб весь экипаж.
Видео: Instagram/baikalpso
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