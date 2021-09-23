При крушении Ан-26 в Хабаровском крае погиб весь экипаж

Все погибшие являлись специалистами из разных субъектов страны.

Все шесть членов экипажа самолета Ан-26, который потерпел крушение 22 сентября, погибли. Об сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил, что все погибшие были специалистами из разных субъектов РФ.

Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. По сообщению МЧС, все члены экипажа погибли. Выражаем соболезнование родственникам погибших. Евгений Никонов, зампредседателя правительства Хабаровского края

Он отметил, что для оказания психологической помощи родственникам погибших сформирована мобильная бригада из психологов и психотерапевтов.

Напомним, Ан-26 исчез из поля видимости примерно в полдень по московскому времени 22 сентября. На борту присутствовали шесть человек. По данным МЧС, самолет осуществлял технический полет. Поисково-спасательные-работы были осложнены ухудшающимися метеорологическими условиями. Обломки воздушного судна удалось обнаружить 23 сентября с вертолета. Спасателям пришлось добираться до места ЧП пешком.

Ранее в Ижевске санитарный вертолет совершил экстренную посадку на крышу одного из зданий республиканской больницы.

Видео: МЧС России