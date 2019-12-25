В Бурятии мужчина загнал внедорожник в озеро Байкал

Полиция смогла разыскать нарушителя.

В Бурятии полиция установила личность автовладельца, чей внедорожник был замечен в озере Байкал.

Издание "Байкал -Daily" сообщает, что полиция нашла нарушителя, загнавшего свой внедорожник в озеро Байкал. Чуть ранее в соцсетях появилось фото, где белый внедорожник стоит в воде озера Байкал. По всей видимости, автовладелец сделал это, чтобы спустить на воду небольшой катер.

Хотя на фотографии номер авто был виден не полностью, полиция смогла установить машину и ее владельца. Ему грозит штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей.

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Фото: Аноним 03