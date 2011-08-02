В Краснокаменске девушки в бикини устроили из фонтана бассейн

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в полицию сообщение о подобном инциденте не поступало.

В Забайкальском Краснокаменске ночью девушки в купальниках отдыхали в городском фонтане.

По соцсетям разлетелось короткое видео, на котором видно, что 2 девушки в черных купальниках сидят в воде городского фонтана. Девушки что-то пьют и мило общаются.

В соцсетях под видео пользователи пишут, что ничего предосудительного в этом факте не видят. Кто-то улыбнулся, кто-то поддержал купальщиц.

помню лет 5 назад это было нормой

Молодцы девчонки. Всё лучше, чем пьяные десантники в фонтанах плюхаются.

Красиво жить не запретишь

Господи ну правда сидят и пусть сидят никого не трогают! Что сделаешь если нет речек.

Мне тоже аж к ним захотелось

Вот правда, а что такого. Днем там толпы детей и собак даже умудряются купать. А тут все прилично. Молодцы девочки!!

Ну и пусть сидят, в такую жару я даже рада в лужу залести...

Судя по сообщением в соцсетях, днем в этом фонтане вовсю плескаются дети. В полицию жалоб по данному факту не поступало.

Фото и видео: ВК, Инцидент.Краснокаменск, Ночной Краснокаменск