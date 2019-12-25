В Забайкальском крае локализовали лесной пожар на территории заказника "Цасучейсий бор"

Пожар начался 21 апреля в Ононском районе и перекинулся на природный заказник.

В заказнике "Цасучейский бор" локализован крупный пожар. Полостью потушить пожар планируется завтра, 24 апреля.

Начавшийся 21 апреля степной пожар перекинулся на природный заказник федерального значения ""Цасучейский бор". По состоянию на 8 утра 22 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 7 пожаров. Из них четыре пожара действуют на площади 785 гектар, и три пожара локализовано на площади 4 118 гектар. В тушении участвуют 234 человека и 52 единицы техники, сообщала пресс-служба правительства Забайкальского края.

Сегодня утром пришло сообщение, что пожар локализован, полностью потушить пожар планируется завтра.

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Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края