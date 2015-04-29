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Последствия пожара в Чернобыле сняли на видео с дрона

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Видео за сутки посмотрели несколько десятков тысяч человек.

Последствия лесного пожара в Чернобыле сняли на видео.

Стас Капрлов снял видео последствий масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и разместил ролик на популярном видеохостинге. За сутки видео посмотрели около 85 тысяч человек. На видео видно гектары обугленных деревьев. Выгоревшие разрушенные деревни. В один из моментов видео можно увидеть и купол самой АЭС. Местами, где еще не все выгорело, валит дым.

26 апреля будет 34 года с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Видео: YouTube/Стас Капралов

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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