Последствия пожара в Чернобыле сняли на видео с дрона

Видео за сутки посмотрели несколько десятков тысяч человек.

Последствия лесного пожара в Чернобыле сняли на видео.

Стас Капрлов снял видео последствий масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и разместил ролик на популярном видеохостинге. За сутки видео посмотрели около 85 тысяч человек. На видео видно гектары обугленных деревьев. Выгоревшие разрушенные деревни. В один из моментов видео можно увидеть и купол самой АЭС. Местами, где еще не все выгорело, валит дым.

26 апреля будет 34 года с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Видео: YouTube/Стас Капралов