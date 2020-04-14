В Украине задержан предполагаемый виновник пожара в Чернобыле

Поджигателем оказался 37-летний местный житель.

Национальная полиция Украины задержала виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, накануне вечером задержан предполагаемый виновник пожара, который подобрался вплотную к Чернобыльской АЭС. Им оказался местный 37-летний житель. Мужчина сжигал мусор во дворе своего дома, а затем погрузил тлеющие остатки на тележку и вывез за окраину.

Когда мужчина вернулся, то увидел, что разгорелся пожар. Он пытался его самостоятельно потушить, не позвонив в спецслужбы.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Видео: Национальная полиция Украины