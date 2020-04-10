В Подмосковье изобличили группу наркодельцов из Украины

Изъятое вещество составляло примерно 28 000 разовых доз.

В Подмосковье по подозрению в незаконном производстве психотропных веществ задержаны трое граждан Украины.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в незаконном производстве психотропных веществ задержаны трое граждан Республики Украина.

Установлено, что для производства психотропных веществ группа украинских граждан арендовала дом в Серпуховском районе Московской области. При обыске в доме оперативники обнаружили различные емкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, электронные весы, а также пластиковые контейнеры, наполненные жидкостью. Предположительно, двое подозреваемых отвечали за производство запрещенных веществ, а третий развозил их по адресам заказчиков.

Химическое исследование подтвердило, что сотрудниками правоохранительных органов изъято психотропное вещество мефедрон общей массой около 9,5 килограмма, что составляет примерно 28 тысяч разовых доз. Ирина Волк, Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Идет расследование уголовного дела.

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Фото и видео: МВД МЕДИА