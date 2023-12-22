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В Бурятии из незаконного оборота изъяли более 75 кг марихуаны

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В ходе обыска в домовладении подозреваемого обнаружили 50 мешков и пакетов различного объема.

В Бурятии из незаконного оборота изъяли более 75 кг марихуаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, задержанный безработный злоумышленник собирал дикорастущую коноплю и измельчал ее для последующего изготовления и продажи наркотических средств. В ходе обыска в его домовладении сотрудники полиции обнаружили 50 мешков и пакетов различного объема с марихуаной. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в ХМАО местного жителя подозревают в оправдании терроризма.

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: бурятия, ирина волк, марихуана, мвд россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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