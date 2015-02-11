В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет на майнинг

Запрет уже действует в Иркутской области.

ВРоссийское федеральное правительство введет на территории Бурятии и Забайкальского края круглогодичный запрет на майнинг. Соответствующее заявление сделал на рабочем заседании с коллегами министр по энергетике страны Сергей Цивилев. Чиновник пояснил, что власти внедрят указанный запрет, который будет действовать до 2031 года. Эксперт объяснил, что в дефицитных районах в сфере энергетики (юго-восточной Сибири) ранее местные администрации вводили временный запрет на майнинг на осенне-зимний период.

Но итогам этого периода этот запрет будет введен до 2031 года. В Иркутской области уже введен, в ближайшее время - в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Сергей Цивилев, глава Минэнерго РФ

В Забайкалье огнеборцы защитили от перехода огня пять населенных пунктов.

Фото и видео: Правительство России