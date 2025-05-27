Более 150 специалистов и 35 единиц техники были задействованы для борьбы с огнем.

В Забайкалье огнеборцы защитили от перехода огня пять населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Более 150 специалистов и 35 единиц техники были задействованы для борьбы с огнем в окрестностях Доронинского, Новотроицка, Домны, Верх-Усугли и Ильинки. Также в тушении огня принимали участие экипажи самолета Бе-200ЧС и вертолета Ми-8. Отмечается, что сухая и ветреная погода значительно осложняла работу.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополье потушили пожар в торговом центре.

Видео: МЧС России