В Бурятии члены ОПГ незаконно выловили омуль на 8 млн рублей

Члены группировки пытались сбежать от оперативников.

Полицейские задержали в Бурятии подозреваемых в незаконном вылове омуля с причинением особо крупного ущерба. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что операция проводилась при участии Росгвардии и ФСБ по региону.

Инспекторы ДПС остановили около села Таракановка подозрительный автомобиль для проверки документов по транспортировке рыбы. Движение также прекратила иномарка, следующая за этой машиной. Из транспорта выбежали и скрылись двое молодых людей. В авто полицейские нашли 22 мешка с омулем общим весом 687 килограммов. Злоумышленники нанесли ущерб государству на общую сумму в более чем 8 млн рублей.

К настоящему моменту беглецы задержаны. Подозреваемыми являются жители Прибайкальского района, которым по 28 лет. Они рассказали следствию, что купили омуль на территории Кабанского района для дальнейшей продажи. В марте 2021 года им был уже вынесено решение по условному лишению свободы по подобной статье. Оперативники возбудили новое уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

В Саратове главу общественной организации обвиняют в хищении 30 млн рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

