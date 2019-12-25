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В Бундесвере засекретили результаты анализов Навального
Сегодня, 13:27
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matveyvn

В Бундесвере засекретили результаты анализов Навального

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Из-за секретности информации сотрудники медицинского учреждения не могут давать интервью.

В институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии  засекретили результаты анализов Алексея Навального. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что из-за секретности информации сотрудники медицинского учреждения не могут давать интервью. Проводить там съёмки также запрещено.

Мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей.

цитата из сообщения Бундесвера

Ранее мы писали, что ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко.

Теги: бундесвер, германия, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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