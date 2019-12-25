В Бухару запускают прямые рейсы из Петербурга

Рейс отправляется из Пулково по вторникам.

Прямые рейсы из Петербурга в Бухару запускает авиакомпания Qanot Sharq, передают в пресс-службе авиакомпании.

Рейс отправляется из Пулково по вторникам. Вылет запланирован на 2 часа ночи, а прибытие в 08:30 по местному времени, уточняют в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы". На этом маршруте курсирую суда Airbus A320, вместимостью 174 пассажира.

Ранее мы писали, что из Еревана в Петербург запустят новой рейс. Выехать из столицы Армении в город на Неве можно будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Фото: Piter.tv