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В Бухару запускают прямые рейсы из Петербурга
Сегодня, 18:20
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В Бухару запускают прямые рейсы из Петербурга

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Рейс отправляется из Пулково по вторникам.

Прямые рейсы из Петербурга в Бухару запускает авиакомпания Qanot Sharq, передают в пресс-службе авиакомпании. 

Рейс отправляется из Пулково по вторникам. Вылет запланирован на 2 часа ночи, а прибытие в 08:30 по местному времени, уточняют в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы". На этом маршруте курсирую суда Airbus A320, вместимостью 174 пассажира.

Ранее мы писали, что из Еревана в Петербург запустят новой рейс. Выехать из столицы Армении в город на Неве можно будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Фото: Piter.tv

Теги: бухара, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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