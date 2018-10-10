Ночью в Буграх вспыхнули три автомобиля

Корреспондент уточнил, что первой загорелась BMW X6. Остальные транспортные средства опознать не удалось.

В поселке Бугры ночью загорелись три автомобиля. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошёл на Петровском бульваре,25 в районе часа ночи. В момент возгорания во дворе было припарковано много транспортных средств. На видео видно, что возгорание достаточно сильное. Корреспондент уточнил, что первой загорелась BMW X6. Остальные транспортные средства опознать не удалось.

Причина возгорания пока неизвестна. О пострадавших информация не поступала.

Ранее Piter.TV сообщал, что во Владивостоке мужчина въехал на авто в здание ФСБ и сбежал.

Видео: Piter.TV