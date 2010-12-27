Во Владивостоке мужчина въехал на авто в здание ФСБ и сбежал

Позднее мужчина пришел с повинной в ГИБДД.

Сегодня ночью, на 10 октября, мужчина врезался в здание ФСБ и сбежал с места происшествия.

На региональном сайте МВД сообщается, что ночью на лестницу административного здания по улице Алеутской въехала иномарка. Водитель с места происшествия сбежал. Позднее мужчина пришел с повинной в отделение ГИБДД, где поведал о случившемся. Как выяснилось, 38-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и сьъехал с дороги, влетев на лестницу строения.

Сам водитель не пострадал, ущерба зданию нет, пострадал только автомобиль. В крови водителя следов алкоголя не выявлено.

В отношении него возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.27 "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно–транспортным происшествием". ГУ МВД России по Приморскому краю

Мужчине грозит административный штраф.

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Фото: Экипажи ДПС