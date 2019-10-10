В Волгоградской области погибли в ДТП четверо молодых людей

Еще один парень в реанимации. Среди погибших несовершеннолетняя девушка.

Сегодня ночью, 10 октября, в городе Михайловка в ДТП погибли 2 парня и 2 девушки.

Сообщается, что ДТП произошло около часа ночи в г. Михайловка Волгоградской области. 5 молодых человек отмечали день рождения одного из них. 18-летний парень взял у отца ВАЗ 2106, чтобы покатать компанию. В итоге он не справился с управлением и врезался в дерево на большой скорости. В результате ДТП водитель, две сестры, одна из них несовершеннолетняя, и 19-летний парень погибли на месте ДТП.

Еще один 18-летний пассажир в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Михайловской больницы. Медики борются за его жизнь, на данный момент он не транспортабелен, состояние крайне тяжелое.

Фото: ВК,"Я водитель Дастера !!!"

Видео: ГУ МВД по Волгоградской области