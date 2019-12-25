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В Буграх появится поликлиника
Сегодня, 18:43
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smirenny

В Буграх появится поликлиника

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Отмечается, что разработка проекта займет около года.

Во вторник, 24 ноября, стало известно, что в районе улицы Новостроек (северо-восточная часть Бугров) появится поликлиника 350 посещений в смену. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти.

Разработка проекта займет около года, далее – строительство. Работы профинансируют за счет средств областного бюджета. Отмечается, что застройщик ООО "ДК Групп" построит жилой квартал с 15 девятиэтажными домами, школой, тремя детскими садами, физкультурно-оздоровительным комплексом и поликлиникой для 9 тысяч человек.

Всего до конца года в Ленобласти планируют построить 24 соцобъекта.

Ранее мы писали, что за 2020 год в Ленобласти отремонтировано 262 километра дорог.

Фото: Piter.TV

Теги: бугры, поликлиника, строительство социальных объектов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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