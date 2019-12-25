За 2020 год в Ленобласти отремонтировано 262 километра дорог

В этом году дорожники смогли осуществить

Во вторник, 24 ноября, глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов поделился на пресс-конференции ТАСС итогами 2020 года и планами на 2021 год.

По словам Седова, дорожникам удалось осуществить все запланированные работы и даже приступить к ремонту на новых объектах, несмотря на пандемию коронавируса и сложное время для дорожной отрасли. Планы на будущий год были заложены с учетом пожеланий жителей региона. Например, частично решены проблемы с выездом из западного Мурино. На данный момент сдаётся съезд с КАД, а следующим проектом станет кольцевой перекрёсток и вывод транспорта из Мурино через обход в створе Пискаревского проспекта.

По плану также строительство новых мостов через реки Свирь и Волхов.

Ранее мы писали, что в Ленобласти за год рост производства осетровых рыб составит 28%.

Фото: Piter.TV