В Ленобласти за год рост производства осетровых рыб составит 28%

Речь идет о 90 тоннах рыбы.

В 2020 году в Ленобласти вырастят более 12 тысяч тонн рыбы – это 110% к 2019 году. Отмечается, что рост производства осетровых пород рыб составит около 28% – это около 90 тонн рыбы, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Александр Дрозденко посетил крестьянское фермерское хозяйство "Акваферма" в Гатчинском районе, где разводят осетров. Губернатор региона уточнил, что Ленобласть занимает третье место в рейтинге по выращиванию форели среди других регионов страны. По словам Дрозденко, в 2020 году фермерские хозяйства получили около 530 миллионов рублей государственной поддержки.

Ранее мы писали, что петербуржцы пожаловались на ярмарку у станции метро "Приморская".

Фото: lenobl.ru