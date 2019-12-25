Петербуржцы пожаловались на ярмарку у станции метро "Приморская"

Предприниматели торгуют продуктами питания и текстилем.

В понедельник, 16 ноября, петербуржцы пожаловались на ярмарку около станции метро "Приморская". Местные жители заявили в соцсетях, что продавцы создают антисанитарию.

Известно, что около станции метро торгуют не только вещами, но и едой.

Здесь антисанитария, фрукты, одежда и другие товары навалены в кучу. А на Наличной улице понастроили каких-то палаток: тут и рыба, и фрукты, и овощи, и сало. Кто проверяет качество этих товаров? Почему это убожество портит вид на Смоленскую набережную? очевидцы

Стоит отметить, что 14 ноября сотрудники отдела потребительского рынка накануне проинспектировали территорию региональной ярмарки. Никаких нареканий в плане оформления торговли не выявили.

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Фото:Василеостровский район Санкт-Петербурга/вк