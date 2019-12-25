В Буграх появится новый ЖК

Банк ДОМ.РФ открыл застройщику ГК "Прок" кредитную линию на 5,7 млрд рублей.

В поселке Бугры Ленинградской области появится ЖК "Стороны света" от застройщика ГК "Прок". Это стало возможным благодаря банку ДОМ.РФ, который открыл компании кредитную линию на 5,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сообщается, что в составе ЖК будут четыре дома высотой от 15 до 20 этажей в общей сложности на 2 294 квартиры, а также детские и спортивные площадки и прогулочные зоны. Территория будет под охраной и видеонаблюдением.

Застройщик планирует сдать комплекс к первому кварталу 2024 года.

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Фото: Piter.TV