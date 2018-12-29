В Буграх изъяли пять тонн "омывайки" с метанолом

Правоохранительные органы изъяли пять тонн незаконной "омывайки", содержащей метанол. Данное вещество опасно для здоровья и жизни человека. Склад с запасами найден оперативниками в Буграх Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщают "Невские новости".
В отношении владельцев составлен административный протокол. В настоящее время вся продукция изъята. Тысяча канистр с нелегальным содержимым перевезли на склад временного хранения. В настоящее время ситуацию контролируют сотрудники ГУ МВД по региону.
Напомним, что запрет на метиловый спирт (или метанол) вступил в силу в 2007 году, когда специалисты доказали ядовитость соединения.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге утвердили шесть новых вице-губернаторов.
Фото и видео: Невские новости
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