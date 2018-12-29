В Петербурге утвердили шесть новых вице-губернаторов

Правительство города пополнилось новыми чиновниками.

В Смольном утвердили кандидатуры новых вице-губернаторов Петербурга. Должности получили шестеро человек. Среди них: Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Максим Шаскольский, Владимир Княгинин. По данным Правительства города, с этими чиновниками временный глава региона ранее уже сотрудничал. Сведения о назначении опубликованы на официальном сайте администрации Северной столицы.

Отметим, что Эдуард Батанов будет отвечать за инвестиционную политику и развитие транспортной инфраструктуры. Николай Линченко получил пост ответственного за строительство, Любовь Совершаева возьмется за управление и взаимодействием со СМИ и избирательные комиссии, Максим Шаскольский - начнет руководить отраслью энергетики и тарифных урегулирований.

Напомним, что накануне по собственному желанию из Смольного ушли Александр Говорунов и Михаил Кучерявый. Освобожденные от должностей Константин Серов и Сергей Мовчан стали советниками.

Напомним, что Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в воздухе на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv